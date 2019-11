Mourinho congratula Jesus cinco anos após desaguisado entre os dois

Júlio César desmaiou no segundo golo do Flamengo (com vídeo)

"Parabéns ao Jorge Jesus". Foi esta breve mas expressiva mensagem que José Mourinho deixou à comunicação social portuguesa presente no treino desta segunda-feira do Tottenham, enquanto o special one iniciava o apronto de preparação para o jogo desta terça-feira em Londres frente ao Olympiacos dos portugueses Pedro Martins, José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Refira-se que durante o fim de semana Jorge Jesus conquistou a Taça Libertadores, ao bater o River Plate por 2-1 na final disputada em Lima, no Peru, e 24 horas depois sagrou-se campeão brasileiro devido à derrota do Palmeiras diante do Grêmio.

Recorde-se que, no final de 2014, os dois treinadores protagonizaram uma azeda troca de palavras a propósito de Talisca, quando o amadorense orientava o Benfica. Depois de Mourinho, na altura no Chelsea, ter afirmado que o atacante brasileiro tinha sido alvo de cobiça de clubes ingleses antes de rumar à Luz nesse verão e que só não estava já a jogar em Inglaterra porque não tinha licença de trabalho, Jesus foi taxativo: "Para mim, pelos jogos que fez no Brasil, conheciam tanto o Talisca como eu conhecia o D'Artagnan."

Porém, o special one não se ficou e ripostou dias depois de forma bastante dura. "Vou ser mais explícito para os menos inteligentes: O Benfica tem uma boa estrutura de prospeção e um presidente com a capacidade de dar ao seu treinador bons plantéis. Não gostei de um colega de profissão ter duvidado das minhas palavras mas fico contente de perceber que lê Alexandre Dumas, ao contrário de mim, que por estar fora, leio a gramática portuguesa", começou por dizer.

"Parece-me que é íntimo com o D'Artagnan. Anda a ler Alexandre Dumas. Admiro-o por isso. Eu limito-me à minha identidade própria. Não leio Dumas. Tenho uma vida diferente, um nível cultural diferente, procuro educar-me para mais tarde não ser acusado de andar aos pontapés e a agredir a pobre gramática", acrescentou na altura.

Questionado sobre essas duras declarações, Jesus encerrou o assunto: "O pai do Zé [Mourinho] já fez parte da minha equipa técnica. Tenho uma boa relação com ele. Não gostei quando houve polémica entre ele e [Cristiano] Ronaldo, dois portugueses. Eu também sou português, portanto, para mim, as coisas acabam aqui."

Porém, cerca de um mês depois houve nova polémica entre os dois. Depois de o treinador do Benfica ter assumido surpresa por não integrar a lista ao prémio de melhor treinador do ano, Mourinho disse, de forma irónica, que "o regulamento proíbe que estejam treinadores que foram eliminados da Champions na fase de grupos".