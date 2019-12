Mourinho cede primeiro empate à frente do Tottenham

José Mourinho cedeu este sábado o primeiro empate desde que assumiu o cargo de treinador do Tottenham. Foi em Norwich a duas bolas, frente ao último classificado, numa partida marcada por um autogolo que complicou as contas dos spurs, numa altura em que ameaçavam dar a volta ao marcador.

Mario Vrancic colocou os canários na frente do marcador aos 18 minutos e ainda antes do intervalo chegaram mesmo a fazer o 2-0 pelo finlandês Pukki, que no entanto estava poucos centímetros fora de jogo, de acordo com o VAR.

Na segunda parte, Christian Eriksen fez o empate de livre direto e quando parecia que a cambalhota no marcador ia ser uma realidade, eis que Serge Aurier desviou para a própria baliza um corte de Alderweireld, que colocou o Norwich de novo em vantagem. Acabou por ser de penálti que o Tottenham igualou a partida, através de Harry Kane, que assim fez o 12.º golo na Premier League.

No final da partida, Mourinho admitiu que "há muito trabalho a fazer", sobretudo "defensivamente, porque há muitos erros individuais". "Na segunda parte, melhorámos com a bola, criámos mais ocasiões, mas quando se marca dois golos fora, temos de vencer e não conseguimos devido aos erros defensivos", acrescentou, admitindo ser "frustrante" deixar Norwich só com um ponto. "Jogámos bem e não podíamos ter sido mais ofensivos do que aquilo que fomos na segunda parte. O Norwich defendeu com toda a alma", finalizou.

A equipa de Mourinho é agora 6.ª classificada com 30 pontos, os mesmos que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo que, no entanto, só joga este domingo em Anfield, com o líder Liverpool.

Nos outros jogos do dia, destaque para o Everton que conquistou o segundo triunfo consecutivo desde que o italiano Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico da equipa. Desta vez foi em Newcastle, por 2-1, graças a um bis de Calvert-Lewin, de nada valendo o golo do suíço Fabian Schär.

Já o Manchester United foi a Burnley vencer por 2-0, com golos de Matial e Rashford. Este resultado coloca os red devils no quinto lugar, com 31 pontos.

Enquanto isso, o Southampton, com Cédric Soares como titular, não foi além do empate 1-1, em casa diante do Crystal Palace. Os londrinos até estiveram a vencer graças a um remate de Tomkins, tendo Danny Ings feito a igualdade.

Heroica foi a vitória do Watford diante do Aston Villa, por 3-0. Isto porque quando estava em vantagem de 1-0 obtida por Troy Deeney, Mariappa foi expulso, deixando a equipa da casa reduzida a dez jogadores, apesar disso Deeney, de penálti, e Ismaila Sarr garantiram os três pontos para o Watford.

Já o Leicester corrigiu a goleada sofrida diante do líder Liverpool com uma vitória em Londres diante do West Ham, por 2-1, mantendo assim o segundo lugar da Premier League. Os foxes até começaram por falhar um penálti por Demarai Gray, aos 12 minutos, mas Kelechi Ihenacho acabou por adiantar a equipa no marcador aos 40 minutos, mas ainda antes do intervalo Pablo Fornals conseguiu empatar. Foi já no segundo tempo que Gray se redimiu do penálti falhado, fazendo o golo do triunfo a passe de Ayoze Pérez.