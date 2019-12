Mourinho assume que não está interessado em Bruno Fernandes

José Mourinho afirmou esta terça-feira que não está interessado em contratar Bruno Fernandes, capitão do Sporting, para o Tottenham no mercado de janeiro. O treinador português lembrou que o seu clube "é diferente" e como tal "não vai fazer as grandes transferências do mercado".

"Não vamos na direção de jogadores que já estão desenvolvidos ou num determinado nível de expectativa a nível económico. Definitivamente, eu diria não à contratação de Bruno Fernandes. Estarmos a falar do Bruno é estarmos a falar de um nível de valoração que não é para nós", assumiu o treinador do Tottenham, na véspera de regressar a Old Trafford para defrontar o Manchester United, em jogo a contar para 15.ª jornada da Premier League.

No reencontro com a sua antiga equipa, Mourinho disse não ser "um vilão ou um inimigo". "Sou apenas um treinador que vai tentar ganhar ao Manchester United. Acho que será desta forma que os adeptos vão olhar para mim. Penso que vão fazer-me uma boa receção, mas que depois, durante o jogo, vão apoiar o Solskjaer [treinador do United]", disse.

O técnico português assumiu ainda que o Manchester United é "um capítulo encerrado" na sua carreira. "Deixei o clube, tive o meu tempo para processar tudo o que aconteceu e para me preparar para o meu próximo desafio. No United venci e aprendi. Não me cabe a mim analisar o Manchester United", acrescentou.