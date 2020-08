Morreu Nicha Cabral, o primeiro português da fórmula 1

Mário de Araújo Cabral, mais conhecido por Nicha Cabral, morreu nesta segunda-feira vítima de doença prolongada aos 86 anos. A morte do primeiro piloto português de Fórmula 1 foi avançada pela página oficial do Facebook de Nicha Cabral e confirmada pelo DN junto de fonte próxima do ex-piloto.

"Foi durante a madrugada de hoje que partiu Mário de Araújo Cabral, mais conhecido por Nicha Cabral. Um dos melhores pilotos portugueses de automóveis, Nicha chegou aos 86 anos com uma vida repleta de bons momentos, grandes vitórias, uma vida muito bem vivida e com uma enorme legião de fãs e seguidores, mesmo a nível internacional. Os últimos anos não foram fáceis. O Nicha passou por maus momentos de saúde muito débil. Hoje esse sofrimento acabou. Mais informações serão dadas nesta página oficial do Nicha Cabral, embora possamos desde já adiantar que as cerimónias fúnebres serão muito restritas", pode ler-se na página oficial do ex-piloto no Facebook.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nicha Cabral foi o primeiro português a participar em provas de fórmula 1. Estreou-se na modalidade em 1959, precisamente no Grande Prémio de Portugal, disputado em Monsanto, terminando em 10.º lugar. Além da corrida portuguesa, participou ainda em mais quatro provas, uma delas também em Portugal, no ano seguinte, no traçado da Boavista. Correu ainda em quatro provas extracampeonato, onde a sua melhor classificação foi um quarto lugar, no GP de Pau, em 1961.

Em 1965, numa corrida de fórmula 2, sofreu um grande acidente que lhe causou várias lesões e esteve um ano afastado das provas automobilísticas.

"Não morri por milagre. Despistei-me, dei duas voltas e fui parar à mata. O carro embateu numa árvore, partiu-se em dois e eu aterrei numa zona de silvas, que me ampararam o golpe. Saí todo picado, com 17/18 fraturas. Estive seis meses num hospital em Rouen, onde uma enfermeira salvou-me da morte com embolia pulmonar. Ela estava sempre ao meu lado e tinha a injeção pronta. Salvou-me a vida às duas e quatro da manhã. Só voltei a correr em 1967 ou 1968", contou em 2012 numa entrevista ao jornal i.