Morreu Mauricio Hanuch, campeão pelo Sporting em 1999-00

Morreu esta terça-feira o antigo extremo argentino Mauricio Hanuch, que fez parte da equipa do Sporting que se sagrou campeã nacional em 1999-00, interrompendo uma série de 18 anos sem títulos.

A notícia foi avançada pelo jornal argentino Clarín. O antigo jogador, que em Portugal também representou o Santa Clara, tentava recuperar de um tumor no estômago.

A última década foi muito difícil para Hanuch, que no final de 2010 foi obrigado a fazer um transplante de rim, doado pela sua irmã, devido a uma grave insuficiência renal, que fez com que o órgão funcionasse a 8% das suas possibilidades.

Após pendurar as botas em 2011, trabalhou como intermediário, tendo ajudado vários jogadores argentinos a transferirem-se para a Europa, entre os quais o guarda-redes Agustín Marchesín, hoje ao serviço do FC Porto.

Além de Sporting e Santa Clara, Hanuch representou os argentinos do Platense, Independiente, Estudiantes, Olimpo, Talleres, Belgrano e Nueva Chicago, os espanhóis do Badajoz, os brasileiros do Rio Branco e os albaneses do Dinamo Tirana.

Entretanto o Sporting reagiu, manifestando pesar pela morte do argentino através de uma nota de condolências no seu site oficial.