Morreu Matine, antigo jogador de Benfica e V. Setúbal

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta profundo pesar pelo falecimento, aos 73 anos, do seu antigo jogador Augusto Matine, expressando as mais sentidas condolências à sua família e amigos", refere o clube da Luz, em nota de pesar publicada no seu site.

O Benfica lembra ainda o percurso do antigo jogador com a camisola das águias: "Matine atuou pelo Benfica durante quatro épocas (1967-68, 1969-70, 1970-71 e 1972-73), tendo contribuído para a conquista de dois Campeonatos Nacionais (1970-71 e 1972-73), uma Taça de Portugal (1969-70) e uma Taça de Honra (1972-73). O ex-médio alinhou em 95 jogos e marcou um golo (incluindo particulares), tendo ainda alcançado nove internacionalizações por Portugal (oito nos períodos em que envergou o manto sagrado)."

Nascido no que era então Lourenço Marques, atual Maputo (Moçambique), Matine fez grande parte da carreira no Benfica e no Vitória de Setúbal, e ainda representou Portimonense, Lusitano de Évora, Desp. Aves, Estrela da Amadora, o qual treinou.

Foi internacional por Portugal em nove ocasiões.

A morte do antigo internacional foi comunicada também pela Federação Moçambicana de Futebol, onde Matine desempenhou também o cargo de selecionador, na sua página no Facebook.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, recordou o antigo internacional luso Augusto Matin como "um jogador importante do futebol português", expressando as "mais sinceras condolências à família".

O dirigente destacou ainda, através da página oficial do organismo na Internet, "o contributo que Matine deu à seleção nacional" e manifestou igual "reconhecimento e gratidão por tudo o que deu ao futebol português".

Também o selecionador nacional Fernando Santos lamentou "a triste notícia" do falecimento do "seu grande amigo de há muitos anos".

"Já tive a oportunidade de transmitir o meu profundo pesar a toda a sua família, mas não queria deixar de homenagear publicamente o grande homem, o excelente jogador e o amigo de eleição que foi. Que a sua alma descanse em paz", disse Fernando Santos, citado pela FPF.