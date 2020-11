Morreu Mário Dias, "pai" do Estádio da Luz

O antigo dirigente do Benfica Mário Dias morreu este domingo, foi confirmado pelo clube, em nota de pesar assinada pelo presidente, Luís Filipe Vieira, publicada na sua página oficial.

"É com enorme consternação e tristeza que, em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias", lê-se no texto.

Considerando-o uma "personalidade ímpar" que "ficará para sempre" na nossa história do clube, Vieira elogia particularmente a "forma íntegra e generosa como serviu o Benfica, de que se destaca o seu contributo único, incansável e inexcedível como grande impulsionador da construção do nosso novo Estádio da Luz".

É por este contributo que Mário Dias, que chegou à estrutura diretiva do Benfica com Manuel Vilarinho e nela se manteve como vice de Vieira até 2009, é hoje conhecido como "pai" do Estádio da Luz.

"A toda a sua família e amigos, apresentamos as mais sentidas condolências e os votos de solidariedade e profundo respeito nesta hora tão difícil", escreve ainda vieira.

