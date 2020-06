Moreirense vence e atira Desp. Aves para a II Liga (veja o golo)

O Moreirense foi à Vila das Aves vencer o Desportivo das Aves por 1-0 , em jogo da 29.ª jornada da I Liga, resultado que aliado à vitória do Marítimo frente ao Benfica implicou a descida imediata dos avenses à II Liga.

Um golo de Fábio Abreu, aos 52 minutos, foi suficiente para a equipa de Moreira de Cónegos se garantir os três pontos e subir ao oitavo lugar, com 38 pontos, em igualdade com Boavista e Santa Clara.

O Desp. Aves mantém-se no último lugar, com 14 pontos, tendo somado o 10.º jogo consecutivo sem vencer, num ciclo que conta com os empates na visita ao Famalicão (1-1) e na receção ao líder FC Porto (0-0), os únicos da temporada, num campeonato em que venceu só quatro vezes.

Dois desses triunfos foram frente ao Marítimo, e ainda diante do Sporting de Braga e do Portimonense.

O Desportivo das Aves começou a sua sexta época na I Liga, a terceira consecutiva, com Augusto Inácio no comando técnico, depois do 14.º lugar alcançado em 2018/19, quando sucedeu, após a primeira volta, a José Mota.

Este registo ficou a um lugar da melhor posição de sempre, o 13.º lugar obtido em 2017/18, sob o comando de Ricardo Soares, primeiro, Lito Vidigal, depois, e José Mota, que levou também o clube à histórica conquista da Taça de Portugal, ao vencer na final o Sporting, fragilizado após o ataque à Academia de Alcochete.

José Mota acabou por ser o obreiro desse feito inédito, assegurando o direito a disputar a Supertaça - que perdeu para o FC Porto, por 3-1 - praticamente um ano depois de ter assegurado o regresso do Aves ao principal escalão, depois de suceder a Ivo Vieira a meio da temporada.

Esta presença na I Liga durante três anos distinguiu-se das anteriores passagens do Desportivo das Aves pelo principal escalão, todas concluídas com despromoção após uma única temporada, com o 16.º e último lugar em 2006-07, o 17.º em 2000-01 e o 13.º em 1985-86, quando foi batido na liguilha pelo Varzim.