Moreirense goleia Gil Vicente em Barcelos (1-5, veja os golos)

O Moreirense goleou neste domingo o Gil Vicente por 5-1, em Barcelos, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, regressando assim aos triunfos após quatro jogos sem vencer.

A equipa de Moreira de Cónegos, que vinha de três derrotas e um empate, chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, após os golos de Filipe Soares, aos cinco minutos, e de Gabrielzinho, aos 21', tendo Fábio Abreu (52'), Filipe Soares (68') e Pedro Nuno (77'), chegado a colocar o resultado em 5-0, com Lino, aos 80', a marcar o golo de honra dos gilistas.

Com este triunfo, o Moreirense sobe provisoriamente ao 12.º lugar com 21 pontos, enquanto o Gil Vicente, que soma o terceiro jogo sem vencer, baixa para já ao 11.º lugar com 22.