Moreirense despede treinador depois de uma vitória

O Moreirense anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o treinador Vítor Campelos para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. Esta decisão foi tomada, um dia depois de o clube minhoto ter vencido em casa o Belenenses SAD, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o treinador Vítor Campelos para a quebra do vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial. O Moreirense Futebol Clube agradece todo o profissionalismo ao treinador Vítor Campelos, ao qual deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais", pode ler-se no site oficial do clube.

A equipa de Moreira de Cónegos encontra-se no 11.º lugar com 17 pontos, fruto de quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, estando seis pontos acima da zona de despromoção e a quatro da quinta posição do campeonato.