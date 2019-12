Moreirense anuncia contratação de novo treinador

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ricardo Soares para assumir o comando técnico da equipa por uma época e meia", informou o emblema minhoto numa curta nota publicada no seu site oficial.

Ricardo Soares, de 45 anos, treinava até ao momento o Sporting da Covilhã, atual sétimo classificado da II Liga portuguesa em futebol.

Na terça-feira, a agência Lusa noticiou que Ricardo Soares estava ausente do treino da tarde dos serranos, o qual foi ministrado por Paulo Gomes, técnico da equipa B, e por Luciano Vítor, treinador de guarda-redes.

Além do Sporting da Covilhã, o novo técnico do Moreirense conta com passagens pelo Vizela, Felgueiras, Académica, Desportivo de Chaves, Desportivo das Aves, Ribeirão, Lixa e Taipas. "Ricardo Soares já irá orientar a equipa no jogo treino em Felgueiras", descreve, ainda, a nota do Moreirense.

Esta troca acontece quando os cónegos seguem na 11.º posição com 17 pontos e a saída de Vítor Campelos aconteceu depois de uma vitória caseira, por 2-1 frente ao Belenenses, em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga.

O clube soma quatro vitórias, cinco derrotas e cinco empates.

Na Taça de Portugal, a formação de Moreira de Cónegos foi eliminada na quarta eliminatória pelo Mafra, da II Liga, enquanto na Taça da Liga caiu logo na segunda fase, aos pés do Vitória de Setúbal.