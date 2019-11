Mishra tem 10 anos e é o mestre internacional de xadrez mais novo da história

Por influência do pai, Abhimanyu Mishra começou a jogar xadrez com dois anos e meio

Abhimanyu Mishra tornou-se neste mês no mais jovem mestre internacional de xadrez da história. No dia 8 de novembro, o rapaz norte-americano com origem indiana, venceu um torneio organizado pela academia de Max Dlugy. E com 10 anos, nove meses e três dias quebrou por uma diferença de 17 dias o anterior recorde que pertencia ao indiano Rameshbabu Praggnanandhaa.

"O Praggnanandhaa é um jogador de classe mundial e parecia impossível que alguém conseguisse quebrar o seu recorde. Sinto-me muito orgulhoso pelo facto de o Abhimanyu ter conseguido tamanho feito. É um sonho realizado para toda a família. O meu filho trabalhou muito nos últimos três. Durante este período foi também considerado o mais novo 'Expert and Master' na história do xadrez dos Estados Unidos. Tivemos vários percalços pelo caminho, mas existiu sempre uma enorme determinação no grupo de pessoas que esteve envolvido neste processo", disse ao site chessbase.com o pai do mais jovem mestre da história do xadrez.

Abhimanyu começou a jogar xadrez com apenas dois anos e meio, por influência do pai. Aos três já sabia fazer todos os movimentos e aos sete já conseguia vencer o pai. O talento do miúdo era tanto que o pai decidiu que devia apostar seriamente na carreira de Mishra, que hoje tem uma equipa profissional a trabalhar ao lado dele, incluindo três treinadores, para além do apoio, entre outros da fundação de Garry Kasparov. Aliás, de seis em seis meses Abhimanyu encontra-se com o ex-campeão mundial para lhe mostrar os seus novos 'truques'.

"O Abhimanyu é um miúdo muito trabalhador. Estou com ele desde que ele tinha seis anos. Basicamente para ele não existem dificuldades. Posso ensinar-lhe tudo que ele compreende com uma enorme facilidade. Tem uma memória fenomenal, um cálculo excelente e mais importante do que tudo é ele ser muito trabalhador. Dentro de poucos anos vai estar entre os melhores jogadores de xadrez mundiais", referiu Arun Prasad, um dos seus três treinadores.