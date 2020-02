Ministra do Desporto espanhola confirma que reuniu com Iker Casillas

A ministra do Desporto de Espanha, Irene Lozano, confirmou esta quinta-feira que teve um encontro com o ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas, mas recusou dizer se discutiram o tema da presidência da federação espanhola de futebol.

"Entendo que esteja a causar confusão porque é uma grande figura do desporto e recebi-o como tal, assim como recebo muitas personalidades", disse Irene Lozano à imprensa esta quinta-feira.

"Tivemos uma conversa descontraída e agradável e não há muito mais a acrescentar. Sou discreta sobre as conversas que tenho e quaisquer esclarecimentos serão feitos por Casillas", acrescentou Lozano.

A imprensa espanhola revelou na quarta-feira a reunião e disse que Casillas tinha comunicado ao Conselho Superior de Desportos a sua intenção de concorrer à presidência da federação nacional de futebol. Lozano é também presidente do Conselho Superior de Desportos.

O jornal catalão El Mundo Deportivo disse que "foi Casillas quem solicitou a reunião".

Casillas, 38 anos, jogou 167 vezes pela Espanha, vencendo dois Campeonatos da Europa e um Campeonato do Mundo e fez mais de 700 jogos pelo Real Madrid, com quem venceu a Liga dos Campeões três vezes. Ingressou no FC Porto em 2015.

Em abril passado, sofreu um ataque cardíaco durante o treino e não jogou mais. O seu nome tem sido ligado à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) há alguns meses.

O atual presidente da RFEF, Luis Rubiales, tem mantido um conflito perpétuo com Javier Tebas, presidente da liga espanhola.

Segundo as regras, as eleições devem ocorrer na segunda metade do ano após as Olimpíadas de Tóquio. No entanto, Rubiales pediu que se antecipasse a data para a primeira metade do ano antes da Euro 2020, que ocorrerá de 12 de junho a 12 de julho.