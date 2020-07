Milan vence Lazio e deixa Juventus mais perto do título

A Lazio pode ter, este sábado, deixado escapar irreversivelmente a Juventus para a conquista do nono título italiano de futebol consecutivo, ao perder por categórico 3-0 na receção ao AC Milan, em jogo da 30.ª jornada da Série A.

A Lazio manteve-se no segundo lugar do campeonato, mas ficou a sete pontos de distância da liderança, ocupada pela Juventus, que tinha vencido durante a tarde o dérbi frente ao Torino, por 4-1, com um golo do português Cristiano Ronaldo.

O avançado sueco Zlatan Ibrahimovic foi o principal artífice do triunfo do Milan, ao assistir para o turco Hakan Calhanoglu inaugurar o marcador, aos 23 minutos, aumentando ele próprio a vantagem, aos 34', de penálti, antes de o croata Ante Rebic fixar o resultado final, aos 59'.

O AC Milan, que manteve o avançado português Rafael Leão sentado no banco de suplentes durante a totalidade do encontro, subiu ao sexto lugar da prova, ultrapassando provisoriamente o Nápoles (sétimo), que no domingo recebe a Roma, quinta colocada, treinada pelo português Paulo Fonseca.