Milan com Rafael Leão e sem Ibrahimovic frente ao Rio Ave

Ibrahimovic testa positivo: "O vírus teve a coragem de me desafiar. Má ideia"

O português Rafael Leão integra a lista de convocados do AC Milan para o jogo desta quinta-feira, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, em jogo do play-off de apuramento para a Liga Europa.

A grande baixa na equipa italiana treinada por Stefano Pioli é o veterano sueco Zlatan Ibrahimovic que, tal como o defesa brasileiro Léo Duarte, está infetado com covid-19. Quem também não seguiu viagem para Portugal foi o avançado croata Ante Rebic, que cumpre castigo.

De fora da lista de convocados ficaram o brasileiro Lucas Paquetá, que está de saída do clube.

O Rio Ave recebe à porta fechada o AC Milan esta quinta-feira, às 20.00 horas, em Vila do Conde, em encontro único do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, que terá arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.

Eis os dos 20 convocados ao AC Milan:

Guarda-redes: Gigi Donnarumma, Ciprian Tatarusanu, Antonio Donnarumma;

Defesas: Davide Calabria, Matteo Gabbia, Théo Hernández, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Diego Laxalt;

Médios: Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoglu, Brahim Díaz, Franck Kessie, Rade Krunic, Saelemaekers, Sandro Tonali;

Avançados: Samuel Castillejo, Lorenzo Colombo, Rafael Leão, Daniel Maldini.