Mike Tyson regressa aos ringues aos 54 anos para combate de exibição

Vem aí o pior homem do planeta. Mike Tyson regressa aos ringues "melhor do que nunca"

O lendário pugilista norte-americano Mike Tyson, 54 anos, anunciou nesta quinta-feira que vai voltar aos ringues, num combate de exibição frente ao compatriota Roy Jones Jr., 51 anos, agendado para 12 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos (EUA).

O antigo campeão mundial de pesos pesados, que já não combate há 15 anos, tem vindo a publicar nas últimas semanas, nas redes sociais, vários vídeos das suas sessões de treino, surpreendendo os seguidores pela boa forma física apresentada, e foi através destas plataformas que anunciou o confronto contra Roy Jones Jr.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante a carreira profissional, 'Iron Mike' combateu 58 vezes, contando com 50 vitórias, 44 delas por 'knockout'.

Apesar de já se ter retirado há 15 anos, Mike Tyson continua a ser o maior ícone do boxe mundial. A prova disso é o facto de o seu possível regresso ter sido notícia em todo o mundo nas últimas semanas. Associado ao pugilista de exceção esteve sempre a imagem do homem rebelde, a quem muitos apelidaram de Baddest Man on the Planet (O pior homem do planeta), sobretudo por causa dos muitos momentos de loucura que protagonizou.

Uma das imagens de marca de Tyson é a tatuagem que rodeia o olho esquerdo. Trata-se de uma pintura tribal que o seu tatuador pessoal convenceu a fazer, numa altura em que o pugilista pretendia cobrir o rosto de corações, para que lhe pudessem chamar de Homem dos Corações. Após muito esforço, o tatuador lá conseguiu convencê-lo de que o desenho tribal seria bem mais intimidador para os adversários.