"É surreal. Sonhamos com este tipo de corrida". Miguel Oliveira vence Grande Prémio de Portugal e faz história

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova do campeonato, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.

"É surreal. Sonhamos com este tipo de corridas. É incrível. Não tenho palavras", disse o piloto de Almada na flash interview após a corrida.

O piloto português quis expressar a sua "gratidão aos fãs em casa, à equipa Tech3", da qual se despede, seguindo na próxima época para a formação oficial da KTM.

"É o adeus, mas foi um grande dia. É extra especial, porque a minha família não teve oportunidade de ver ao vivo a minha primeira vitória e estão todos aqui. É muito bom acabar a época em alta", concluiu Miguel Oliveira.

© EPA/JOSE SENA GOULAO

O piloto luso gastou 41.48,163 minutos para cumprir as 25 voltas ao traçado algarvio, deixando o australiano Jack Miller (Ducati) na segunda posição, a 3,193 segundos, e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) em terceiro, a 3,298 segundos, somando a segunda vitória da temporada.

Com estes resultados, Miguel Oliveira subiu à nona posição de um campeonato ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), que hoje desistiu com problemas mecânicos na sua mota, sagrando-se campeão com apenas uma vitória esta época, enquanto a Ducati venceu o campeonato de construtores.

O Presidente da República já deu os parabéns a Miguel Oliveira pela sua vitória no Grande Prémio de Portugal, considerando que representou uma alegria para os portugueses em tempos de sacrifício.

Numa mensagem transmitida à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns ao piloto de Almada "pela sua extraordinária vitória de hoje, em Portimão, em Portugal", felicitando também todos os portugueses "por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento".

"O desporto português, desta vez no motociclismo, demonstra ser do melhor do mundo. O Presidente da República agradece ao nosso campeão nesta prova tão simbólica o contributo que deu e dá para o reforço da vontade de triunfar em tantos outros domínios da vida nacional", acrescentou o chefe de Estado.

Também António Costa felicitou Miguel Oliveira, considerando que representou "um orgulho" para o desporto português.

"Parabéns ao Miguel Oliveira, que venceu hoje o Grande Prémio de Portugal. Uma grande prova e um orgulho para o desporto português no regresso do MotoGP ao nosso país", escreveu o primeiro-ministro na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Lista dos vencedores do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, do Mundial de motociclismo de velocidade:

2020: Miguel Oliveira (Por), KTM

2012: Casey Stoner (Aus), Honda

2011: Dani Pedrosa (Esp), Honda

2010: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha

2009: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha

2008: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha

2007: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2006: Toni Elias (Esp), Honda

2005: Alex Barros (Bra), Honda

2004: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2003: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2002: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2001: Valentino Rossi (Ita), Honda

2000: Garry McCoy (Aus), Yamaha

1987: Eddie Lawson (EUA), Yamaha

- 'Ranking' por piloto:

1. Valentino Rossi (Ita) 5 vitórias

2. Jorge Lorenzo (Esp) 3

3. Eddie Lawson (EUA) 1

4. Garry McCoy (Aus) 1

Alex Barros (Bra) 1

Toni Elias (Esp) 1

Dani Pedrosa (Esp) 1

Casey Stoner (Aus) 1

Miguel Oliveira (Por) 1

NOTA: As corridas entre 2000 e 2012 foram disputadas no autódromo do Estoril, a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, e a de 2020 em Portimão