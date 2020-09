Miguel Oliveira quer continuar a lutar pelos "lugares da frente" no MotoGP

Miguel Oliveira: "Sinto-me capaz de ser campeão do mundo. Sei que um dia irá acontecer"

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) revelou nesta segunda-feira esperar "lutar pelos lugares da frente" nas próximas três corridas do Mundial de MotoGP que se disputam no mês de setembro, a começar pelo Grande Prémio de São Marino.

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3, pela qual corre o piloto de Almada, Miguel Oliveira revelou estar "ansioso e inspirado" para esta ronda de setembro.

"Acho que vai ser fisicamente exigente lidar com mais três corridas consecutivas, mas pudemos descansar e estamos motivados para regressar ao trabalho", disse Oliveira, que chega a esta sexta ronda da temporada no nono lugar do Mundial de MotoGP, depois de ter conquistado a primeira vitória da carreira na categoria rainha na prova anterior, na Áustria.

O GP de São Marino disputa-se no traçado Marco Simoncelli, em Misano, onde a KTM testou no passado mês de junho e onde se disputa também a ronda seguinte, o GP da Riviera di Rimini.

"É uma pista onde testámos e da qual temos informações, pelo que acredito que podemos ter uma boa prestação nas corridas", frisou Miguel Oliveira, que espera "manter o nível" mostrado no circuito de Spielberg, onde conquistou a primeira vitória da temporada e, assim, "continuar a lutar pelos primeiros lugares".

Após cinco provas disputadas, Miguel Oliveira é nono classificado, com 43 pontos, a 27 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Esta será, também, a primeira vez esta temporada em que estarão presentes espetadores no circuito.

