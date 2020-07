Miguel Oliveira cai na primeira curva e abandona GP da Andaluzia

O piloto luso, que arrancara do quinto lugar da grelha - a melhor posição de sempre alcançada na categoria rainha -, perdeu duas posições no momento da partida e acabou envolvido pelo pelotão.

No incidente estiveram ainda envolvidos o sul-africano Brad Binder (KTM), que pareceu tocar na traseira da mota de Miguel Oliveira, e o britânico Bradley Smith (Aprilia).

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) acabou por vencer o Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP, segunda corrida do Mundial de velocidade de motociclismo da temporada de 2020, cujo início foi adiado e o calendário encurtado devido à pandemia de covid-19.

Quartararo, que partiu da 'pole position', dominou a corrida espanhola do princípio ao fim, terminando com 4,495 segundos de vantagem sobre o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e 5,546 sobre o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que não subia ao pódio desde o Grande Prémio das Américas de 2019.

Com este resultado no circuito de Jerez de la Frontera, Quartararo alargou para seis pontos a vantagem na liderança do Campeonato do Mundo de MotoGP, graças a duas vitórias em duas corridas disputadas.