Miguel Oliveira apto para o Grande Prémio da Malásia após queda na Austrália

Miguel Oliveira com lesões nos tendões dos pulsos e no ombro direito

O anúncio foi feito no sítio oficial do campeonato do mundo na internet, depois de o piloto português ter sido visto pelos médicos na sequência do violento despiste sofrido no sábado, na quarta sessão dos treinos livres para o GP da Austrália, quando seguia a 300 quilómetros por hora.

O piloto de Almada sofreu lesões nos tendões dos dois pulsos e piorou a lesão num tendão do ombro direito, sofrida no GP da Grã-Bretanha, a 25 de agosto.

Com luz verde dos médicos, Miguel Oliveira poderá já participar nos treinos livres de sexta-feira.

Com 17 provas já realizadas, o português da KTM ocupa a 17.ª posição do campeonato, com 33 pontos.