Michael Jordan entra nas corridas de NASCAR

Michael Jordan, para muitos considerado o melhor basquetebolista de todos os tempos, tornou-se sócio da equipa His Airness, que em 2021 vai competir no campeonato de automobilismo NASCAR.

A antiga estrela da NBA tornou-se sócio do piloto Denny Williams de uma equipa que contará ainda com Bubba Wallace, o único piloto negro do NASCAR.

Jordan, de 57 anos, revelou à estação de televisão americana NBC que é um fã desta modalidade desde criança. "Como cresci na Carolina do Norte, os meus pais levavam todos os filhos, eu incluído, para as corridas. Por isso, fui um fã da NASCAR durante toda a minha vida. A hipótese de ter a minha própria equipa de corrida, em parceria com meu amigo Denny Hamlin, e ter Bubba Wallace como piloto é muito empolgante", disse a lenda dos Chicago Bulls.