Messi: "Doeu-me quando Ronaldo me igualou com cinco Bolas de Ouro"

Lionel Messi admitiu em entrevista à revista France Football que lhe custou quando viu Cristiano Ronaldo chegar às cinco Bolas de Ouro, igualando-o em número de prémios.

"Desfrutei quando consegui cinco Bolas de Ouro e ainda para mais sendo o único. Quando Cristiano me igualou, admito que me doeu um pouco. Já não estava sozinho lá em cima. Tinha sentido que era bom enquanto era o único com cinco", afirmou a estrela argentina do Barcelona.

Contudo, Messi admitiu que os prémios conquistados por Ronaldo "foram merecidos" e explicou porquê: "Como equipa, o Barcelona não conseguiu o maior objetivo que era ganhar a Liga dos Campeões, que é o que te dá mais possibilidades de ganhar a Bola de Ouro. Quando Cristiano Ronaldo ganhou foi porque fez grandes temporadas ganhando a Champions e sendo decisivo. Foi merecido e eu não tinha nada a fazer."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O argentino mostrou-se ainda compreensível por Ronaldo ficar chateado cada vez que não ganha a distinção da France Football. "É uma coisa que vivemos, sentimos e nos expressamos de acordo com a nossa forma de ser. Mais uma vez, os títulos coletivos são mais importantes do que os individuais, mesmo que estes sejam tão gratificantes. Quando a Bola de Ouro é um sonho, cada um vive à sua maneira, pois os atletas de elite querem sempre vencê-la", adiantou.

Questionado sobre quem é o melhor futebolista da história, Messi revela algumas cautelas. "Honestamente, não sei dizer que é o melhor de sempre. É muito difícil de dizer. Há grandes jogadores de outras épocas e é difícil compará-los com os atuais como Cristiano, Neymar ou Mbappé", disse, garantindo não pensar se está ao mesmo nível de Pelé, Cruyff ou Maradona. "Não penso nisso. O meu objetivo é fazer a minha própria carreira e amanhã, quando decidir parar, então pensarei se deixei uma marca na história do futebol. Então, terei uma sensação de dever cumprido e de serenidade", sublinhou.

Messi garantiu ainda que as seis Bolas de Ouro "não mudam nada" para si. "Sei o que sou e o que alcancei. É uma bela recompensa, mas no fundo não muda nada na minha vida", explicou, acrescentando que o seu desafio contínuo é "dar o melhor ao Barcelona para continuar a evoluir como jogador e como pessoa".

O argentino diz jogar "no melhor clube do mundo porque tem os melhores do mundo", mas admite já ter tido a possibilidade de mudar de clube. "Todos os anos tem existido essa possibilidade. Muitos clubes me abriram as suas portas, mas eles sabem que a minha vontade é clara. Todos os anos me sondam para saber o meu estado de espírito e se quero sair", revelou, recusando-se a revelar os interessados: "Isso pouco importa. Recebo propostas de todos os lados, mas nem reflito sobre elas."