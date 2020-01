Médicos da clínica de Varandas tratam jogadores do Sporting. Leões não veem problema

Sete elementos da clínica ComCorpus (cinco clínicos e dois fisioterapeutas), liderada pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, dão tratamento a jogadores dos leões e prestam serviços ao clube de Alvalade, avança nesta sexta-feira o Público.

Ainda segundo o mesmo jornal, Nuno Loureiro, um dos médicos da equipa principal de futebol, é igualmente coordenador do departamento médico desportivo da Clínica do Dragão, no Porto, cujos serviços funcionam no Estádio do Dragão e tem protocolos com o FC Porto. Em declarações ao Público, Frederico Varandas disse desconhecer esta situação.

Em relação ao Sporting, Frederico Varandas considera normal a partilha de médicos e fisioterapeutas com o clube. "Todos estes médicos trabalham em vários sítios. Não têm exclusividade", referiu.

Num artigo de opinião no site do Sporting, assinado por Miguel Braga, responsável pela comunicação, a notícia é confirmada. Mas o Sporting considera que a notícia tenta "atacar a idoneidade do presidente do Sporting Clube de Portugal"

"De facto, os atletas do clube são tratados por médicos da ComCorpus. Mas também do Hospital da Luz, da CUF Alvalade, da CUF Almada, do Hospor, da Clínica Algododeia, da Clínica Joaquim Chaves, da Clínica Dr. Fernando Póvoas, do Hospital das Forças Armadas e, imagine-se, da Clínica do Dragão. Mais, os médicos do Sporting Clube de Portugal não trabalham em exclusividade no clube, tal como se passa em todos os departamentos médicos dos outros clubes em Portugal.

O Sporting recorda ainda que "o anterior presidente do Sporting Clube de Portugal quis fazer um protocolo para oficializar esta parceria, situação recusada por Frederico Varandas que, em cinco anos, nunca cobrou um cêntimo ao Sporting Clube de Portugal". "E estamos a falar de um departamento médico que tem sido, e continua a ser, uma referência a nível internacional. Ou seja, muita tinta para escrever sobre nada, apenas para atacar o presidente do Sporting Clube de Portugal", pode ainda ler-se.