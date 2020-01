44' Golo do Moreirense! João Aurélio com um cruzamento tenso da direita, que Fábio Abreu não desvia, e a bola acaba por entrar na baliza de Marchesín.

39' Golo do FC Porto! Alex Telles marca o penálti e dá a cambalhota no marcador. A falta foi a castigar um pontapé de Abdu Conté a Corona.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

32' Golo do FC Porto! Soares aparece de cabeça no coração da área a atirar para o fundo da baliza, após um cruzamento de Jesús Corona do lado direito.

3' Golo do Moreirense! Fábio Abreu abre o marcador depois de passar por Diogo Leite e rematar de pronto quando Mbemba surgia para o corte. Mas tudo começa com atrapalhação entre Nakajima e Marega, que permitiu o contra-ataque.

Eis as equipas:

Moreirense - Mateus Pasinato; João Aurélio, Rosic, Iago Santos, Abdu Conté; Fábio Pacheco, Alex Soares; Luís Machado, Filipe Soares, Pedro Nuno; Fábio Abreu

Suplentes: Pedro Trigueira, Anthony D'Alberto, Halliche, Sori Mané, Bilel Aouacheria, Nenê, David Texeira,

Treinador: Ricardo Soares

FC Porto - Marchesín; Jesús Corona, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles; Otávio, Danilo Pereira, Mateus Uribe (Luiz Díaz, 59'), Nakajima; Marega, Soares

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Wilson Manafá, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Fábio Silva

Cartão amarelo a João Aurélio (25'), Jesús Corona (30'), Abdu Conté (39'), Mateus Uribe (56')

Golo: 1-0, Fábio Abreu (3'), 1-1, Soares (32'); 1-2, Alex Telles (39' gp); 2-2, João Aurélio (44')