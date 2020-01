Maurizio Sarri rendido a Ronaldo: "Está num momento extraordinário"

Maurizio Sarri, treinador da Juventus, destacou esta terça-feira o momento de forma de Cristiano Ronaldo, na véspera da receção à Udinese, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Itália.

O técnico está rendido ao português, parecendo assim afastados os momentos de tensão entre ambos, há uns meses. "O Ronaldo está bem, pois já resolveu os problemas físicos que teve e está num momento extraordinário. Os números falam por ele, não apenas ao nível da finalização, mas aqueles por aquilo que expressa no jogo", defendeu o técnico italiano.

Sarri admitiu mesmo que neste jogo com a Udinese, para o qual tem todos os avançados fisicamente em forma, o internacional português irá fazer parte do onze. "Ele está bem e como tal podemos deixar que escolha se quer jogar. Se se sente bem é justo que jogue. Amanhã de manhã vou conversar com ele porque hoje fez apenas um treino de recuperação", explicou.

A verdade é que Cristiano Ronaldo, de 34 anos, está numa série muito boa, pois nos últimos oito jogos marcou dez golos, e apenas ficou em branco na Supertaça com a Lazio.