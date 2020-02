Uma vitória para aliviar a alta tensão em Alvalade

A equipa de futebol do Sporting conseguiu este domingo acalmar o momento de alta tensão por que passa o clube ao garantir uma vitória, por 2-1, diante do aflito Portimonense, num Estádio José Alvalade gelado pela contestação dos adeptos à direção. Aliás, em grande parte do tempo os adeptos só se ouviram para contestar o presidente Frederico Varandas e não para apoiar a equipa que os representa.

A equipa de Jorge Silas, apesar das indefinições táticas, acabou por acalmar ligeiramente as hostes, conseguindo os três pontos, com uma reviravolta no resultado, que permite recuperar o terceiro lugar, depois da escorregadela do Sp. Braga.

É certo que o Portimonense esteve muito perto de levar pontos de Alvalade pela primeira vez na sua história, mas acabou por permitir a reviravolta dos leões devido a um autogolo de Jadson a 18 minutos dos 90.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leões enredados na sua tática

Jorge Silas tinha avisado, após a derrota em Braga há uma semana, que a saída de Bruno Fernandes iria obrigar o Sporting a mudar de sistema tático. Bem dito, bem feito. No primeiro jogo em Alvalade sem o ex-capitão, o técnico leonino lançou então o prometido esquema com três centrais, com Wendel e Battaglia no eixo do meio-campo, laterais projetados e três unidades na frente, onde Vietto (de regresso ao onze) teria, em teoria, a missão de fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque.

Contudo, da teoria à prática vai uma grande distância. Os leões mostraram que têm muito para trabalhar para poderem jogar com qualidade e eficiência desta maneira, pois os médios raramente conseguiram dar a dinâmica que a equipa precisava e Vietto foi incapaz de juntar a equipa. A consequência foi uma equipa do Sporting com o ataque muito longe do resto da equipa, e os jogadores do setor mais recuado a procurarem lançar bolas para as costas da defesa do Portimonense.

É certo que o setor defensivo dos algarvios estava bem subido no terreno, mas bem organizado, tirando os espaços por onde os leões pudessem elaborar as suas jogadas. A equipa de Silas mostrava desconforto com esta forma de jogar, que se acentuava com o facto de perder rapidamente a bola, depois de a conquistar, com sucessivas más decisões no passe.

Aproveitava o Portimonense para organizar o seu jogo de forma paciente e cuidada, uma vez que do outro lado não encontrava qualquer tipo de pressão e, na zona central, os seus jogadores (Bruno Costa e Lucas Fernandes) movimentavam-se com tanta liberdade que tinham sempre tempo e espaço para procurar as melhores soluções.

Jackson estreia-se a marcar na Liga

O Sporting até foi a primeira equipa a ter uma ocasião de golo, logo aos três minutos, quando Battaglia obrigou o estreante guarda-redes Shuichi Gonda a uma defesa para canto. Só que a partir daí foi o Portimonense a mandar no jogo e não surpreendeu quando aos 26 minutos, Koki Anzai entrou como quis pela zona central, passou para Jackson Martínez, que rematou ainda de fora da área para abrir o marcador. O colombiano marcava o primeiro golo na Liga e emudecia ainda mais Alvalade.

Os leões não conseguiam reagir à adversidade e pouco depois foi Luís Maximiano a negar o golo a Aylton Boa Morte. Acabou por ser num livre direto, ainda a uma distância substancial, que Mathieu arrancou um pontapé fantástico que fez a bola entrar no ângulo superior da baliza de Gonda. Sem saber como, o Sporting chegava ao empate, resultado com que se chegou ao intervalo, ainda que com alguns sustos pelo meio.

Silas muda ao intervalo

O intervalo serviu para Jorge Silas mudar o sistema e regressar ao 4x3x3 e para isso tirou o central Luís Neto e colocou Jovane Cabral no ataque, fazendo com que Vietto passasse a ter aquelas funções que foram de Bruno Fernandes.

Os primeiros minutos mostraram um Sporting bem mais... completo, pois o ataque já estava mais perto do resto da equipa e começava a criar ao Portimonense problemas que até aí não tinha tido na sua organização defensiva.

Apesar de ter mais controlo do jogo, só de livre direto Vietto esteve perto de marcar, enquanto os algarvios ameaçaram duas vezes, sendo que numa delas Luís Maximiano voltou a ser decisivo. No banco de suplentes, Silas percebeu que faltava mais mobilidade e velocidade ao ataque para que a equipa pudesse abrir espaços e, consequentemente, criar oportunidades. E foi por isso que lançou Gonzalo Plata para o lugar de Rafael Camacho, o que aliado ao desgaste dos algarvios fez com que o jogo mudasse.

A traição de Jadson

O primeiro sinal foi dado por Vietto que, num lance em que Pedro Sá perdeu a bola, ficou na cara do guarda-redes Gonda que fez uma mancha perfeita e manteve o empate. Até que aos 72 minutos surgiu o golo da vitória leonina, com Acuña a cruzar para a área, onde Jovane Cabral cabeceou para a entrada de Sporar, tendo aparecido pelo meio Jadson a cortar para dentro da sua própria baliza.

É certo que o Portimonense, a precisar de pontos urgentemente para sair da zona de despromoção, esteve perto de voltar a empatar, mas Luís Maximiano negou-o a Dener, numa altura em que Mathieu já tinha sido substituído por lesão. O jogo ficou então partido e, nos últimos dez minutos, a equipa de Jorge Silas desperdiçou algumas boas ocasiões - uma delas um remate de Wendel ao poste - sempre com Gonzalo Plata em destaque.

Os leões conquistavam assim três pontos preciosos, que para já lhe permitem afastar-se do Famalicão e recuperar o terceiro lugar numa luta particular com o Sp. Braga. No entanto, perde Vietto (viu o quinto amarelo) para a deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave no próximo sábado, e vamos ver se a lesão de Mathieu é recuperável...

O Portimonense está numa situação bastante complicada, uma vez que as jornadas vão passando e os pontos não surgem. Esta foi a quarta derrota consecutiva dos algarvios, que conquistaram apenas três pontos (três empates) nas últimas oito jornadas.

A Figura - Jérémy Mathieu

O francês já tem 36 anos, mas parece um jovem. Foi importantíssimo a parar alguns ataques do Portimonense, fazendo uso da sua ainda assinalável velocidade, capacidade de antecipação dos lances e experiência. Com o Sporting a perder, tirou da cartola um livre direto, levando a bola a entrar no ângulo superior da baliza de Gonda. Esse momento foi como o grito de revolta de uma equipa que não estava a funcionar como tal. Acabou por sair lesionado quando os leões já estavam a vencer... mas deixou um sinal de alerta em Alvalade, pois sem ele a defesa não é a mesma.

VEJA AQUI OS MELHORES MOMENTOS

FICHA DO JOGO

Estádio José Alvalade, em Lisboa (28 763 espectadores)

Árbitro: Hugo Miguel (Lisboa)

Sporting - Luís Maximiano; Coates, Luís Neto (Jovane Cabral, 46'), Mathieu (Idrissa Doumbia, 78'); Ristovski, Battaglia, Wendel, Acuña; Rafael Camacho (Gonzalo Plata, 60'), Sporar, Vietto

Treinador: Jorge Silas

Portimonense - Shuichi Gonda; Koki Anzai, Jadson, Lucas Possignolo, Henrique Custódio; Bruno Costa, Lucas Fernandes (Fernando Medeiros, 65'), Pedro Sá (Beto, 78'), Dener; Aylton Boa Morte, Jackson Martínez (Ricardo Vaz Tê, 83')

Treinador: Bruno Lopes

Cartão amarelo a Pedro Sá (30'), Vietto (68')

Golos: 0-1, Jackson Martínez (26'); 1-1, Mathieu (32'); 2-1, Jadson (72' pb)