Martunis, o menino do tsunami, vai casar e quer Ronaldo na festa

Várias imagens junto a Cristiano Ronaldo e de momentos importantes na vida do jogador português. São estas as fotografias que Martunis tem no seu Instagram. Quando, no final do ano passado, revelou que se iria casar, os amigos logo lhe perguntaram se iria convidar Ronaldo. "Insya Allah [se deus quiser], ele [Cristiano Ronaldo] virá se não estiver ocupado", respondeu o jovem, hoje com 22 anos.

Martunis cresceu e mostrou, na rede social, o momento em que pediu a namorada em casamento. Se Ronaldo puder comparecer ao casamento - o jovem não revelou a data nem o local da cerimónia - será certamente o seu convidado de honra.

Desde aquele dia de 2005 - o internacional português visitou o menino na Indonésia um ano após a tragédia - os dois nunca mais se perderam de vista. Ronaldo ajudou Martunis a jogar na Academia do Sporting, onde o jovem ainda esteve durante dois anos. .



Em 2004, um tsunami matou mais de 230 mil pessoas na Indonésia. Martunis foi encontrado sozinho, na Ilha da Sumatra, por um grupo de jornalistas da Skynews. O menino estava com fome, perdido, e vestia apenas uma camisola da Seleção Portuguesa de Futebol. A FPF acabaria por doar cerca de 40 mil euros para a reconstrução da casa da família da criança, em Aceh, a zona mais atingida pelo tsunami. A avó e o pai de Martunis sobreviveram à tragédia.

Na altura, Ronbaldo prometeu pagar os estudos da criança e ajudá-lo, o que acabou por acontecer ao longo dos anos. Martunis ainda esteve com Cristiano Ronaldo em Singapura e Itália.