Marega sobre a multa de 714 euros ao V. Guimarães: "Posso pagar por eles?"

Moussa Marega reagiu com indignação à multa de 714 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao V. Guimarães por causa dos insultos dos seus adeptos no decorrer do jogo com com o FC Porto, realizado a 16 de fevereiro no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a 21.ª jornada da I Liga.

"Não! É muito! Liga Portugal, posso pagar por eles?", escreveu o internacional maliano, na sua conta de Instagram, pensando que essa multa teria a ver com os insultos racistas que lhe foram dirigidos durante essa partida, que levaram mesmo Marega a abandonar o relvado.

No entanto, o Conselho de Disciplina já se apressou a negar que esta multa tenha a ver com o processo de racismo que entretanto foi aberto. "As multas aplicadas no âmbito do jogo Vitória SC-FC Porto não estão relacionadas com insultos racistas", garantiu aquele órgão em comunicado publicado no site da FPF, acrescentando que "resultam de outro tipo de infrações que nada têm a ver com atos discriminatórios, conforme está devidamente publicado e fundamentado no mapa dos processos sumários (Comunicado Oficial 180) que pode ser consultado no site da FPF e da Liga Portugal."

Nesse sentido, lembram que no âmbito dos insultos a Marega foi instaurado no dia 18 de fevereiro, "um processo disciplinar que de imediato foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, onde se encontra em fase de inquérito".