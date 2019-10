Marcel Keizer está de volta aos Emirados Árabes Unidos

Marcel Keizer está de volta ao trabalho, quase um mês e meio depois de ter sido despedido do Sporting. O treinador holandês assinou contrato com o Al Jazira, sétimo classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, onde irá render o compatriota Jurgen Streppel.

Trata-se de um regresso ao clube que treinava quando foi contratado pelo presidente leonino, Frederico Varandas, em novembro de 2018. Na sua conta de Twitter, o Al Jazira fala do entusiasmo pelo regresso do técnico holandês "que liderou o Sporting em sucessos recentes na Europa".

"Estou muito feliz por estar de volta a este grande clube. Vamos trabalhar no duro em todas as competições e esperamos dar muitas alegrias e bons espetáculos aos nossos adeptos", disse Keizer ao site oficial do clube de Abu Dhabi.