Marca Benfica mantém-se entre as 50 mais valiosas do mundo

A marca do Benfica mantém-se entre as 50 mais valiosas do mundo, apesar de ter sofrido uma queda de 21%, ocupando o 46.º lugar na tabela em 2020, segundo o estudo esta quarta-feira divulgado pela Brand Finance.

O Benfica é o único clube português entre os 50 primeiros do ranking, num ano em que a sua marca caiu seis posições, estando neste momento avaliada em 114 milhões, depois de em 2019 ter ocupado a 40.ª posição.

Num curto texto dedicado ao clube encarnado, a Brand Finance considera que o Benfica é um dos clubes europeus com "a fábrica de talentos mais profícua", destacando também a participação nos últimos 10 anos na Liga dos Campeões e a média de 50.000 adeptos habitualmente presentes nos jogos em casa, que se traduzem numa "enorme vantagem para os rivais domésticos".

A lista é liderada pelo campeão espanhol Real Madrid, com a respetiva marca avaliada em 1.419 milhões de euros, apesar da queda de 13,8%, superando, ainda assim, o rival FC Barcelona (1,413 ME), que teve um aumento de 1,4%, e os ingleses do Manchester United (1,314 ME),

O também britânico Liverpool, atual campeão europeu de futebol e recentemente campeão do seu país, subiu à quarta posição do 'ranking', face à subida regista relativamente a 2019, de 1.191 ME para 1.262 ME.