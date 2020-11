Manuel Almeida, antigo dirigente de Moreirense e Vitória, morre aos 66 anos

Manuel Almeida, ex-presidente do Moreirense e antigo vice-presidente do Vitória de Guimarães, dois clubes da I Liga portuguesa de futebol, morreu esta segunda-feira, com 66 anos, informou o clube 'cónego', no sítio oficial.

"Em representação do Moreirense Futebol Clube e dos muitos associados e simpatizantes, manifesto aquele que é também o meu sentimento pessoal e o profundo desgosto pela sua perda", lê-se na nota assinada pelo presidente do emblema da vila de Moreira de Cónegos e primo de Manuel Almeida, Vítor Magalhães.

Filho de Joaquim de Almeida Freitas, antigo empresário têxtil que dá o nome ao estádio do Moreirense, Manuel Almeida liderou o clube em 1984, entre 1987 e 1990 e entre 1992 e 1996, período em que a turma de 'xadrez' alcançou a subida à II Liga de futebol, ao sagrar-se campeã da então II Divisão B (terceiro escalão nacional), na época 1994/95.

Vítor Magalhães salienta ainda que Moreira de Cónegos sofre com a morte de Manuel Almeida, homem que se envolveu "em diversos movimentos da sociedade, colaborando com eles à sua maneira" e sem o qual o Moreirense dificilmente "alcançaria o plano de destaque que hoje ostenta no desporto nacional".

O antigo dirigente passou ainda pelo Vitória, o outro emblema primodivisionário do concelho de Guimarães, tendo sido diretor do futebol profissional em 1990, sob a alçada do presidente Pimenta Machado, e vice-presidente para o futebol da direção liderada por Emílio Macedo da Silva, entre 2007 e 2009.

Pelo meio, em 2004, Manuel Almeida candidatou-se à presidência dos vitorianos, mas perdeu as eleições de 05 de junho para Vítor Magalhães, precisamente, tendo recolhido 1.040 votos (15,43% do total) contra os 5.702 do atual presidente do Moreirense (84,57%).