Manifestação contra Varandas juntou três mil sportinguistas

As imediações Estádio José Alvalade foram este domingo palco de uma manifestação que juntou cerca de três mil adeptos do Sporting em protesto contra a direção do clube, liderada por Frederico Varandas.

Durante cerca de 45 minutos, entre o final do dérbi de futsal no pavilhão João Rocha e o início do jogo de futebol com o Portimonense, estes adeptos exigiram mudanças no rumo do clube, entoando cânticos contra o atual presidente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta manifestação obrigou a que a polícia montasse um dispositivo para garantir a segurança, sendo certo que não se registaram quaisquer incidentes entre os participantes que se juntaram junto ao Multidesportivo de Alvalade.