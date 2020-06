Manchester United e Wolverhampton vencem e continuam juntos na tabela

O francês Anthony Martial assinou esta quarta-feira um hat trick na vitória do Manchester United sobre o Sheffield United, por 3-0, em jogo da 31.ª jornada da Premier League, um resultado que permite aos red devils a aproximação provisória ao Chelsea, que ocupa o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões.

Na partida de Old Trafford, o avançado gaulês emergiu como principal figura do United, marcando aos 7, 44 e 74 minutos, e elevando para 14 o número de golos anotados na presente edição do campeonato.

O internacional português Bruno Fernandes voltou a ser aposta inicial do técnico Ole Gunnar Solskjaer no United, tendo sido substituído aos 80 minutos.

O Manchester United mantém-se no quinto lugar (de acesso à Liga Europa), com 49 pontos, os mesmos do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que também venceu, mas por 1-0, na receção ao Bournemouth.

Uma cabeçada certeira do ex-benfiquista Raúl Jiménez (15 golos na prova), aos 60 minutos, garantiu a vitória dos Wolves, que contaram no onze titular com os internacionais portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, enquanto Daniel Podence e Pedro Neto foram lançados no segundo tempo.

Após quatro jogos sem vencer na Premier League, o Everton, com o médio André Gomes de início, voltou aos triunfos, perante o lanterna vermelha Norwich, por 1-0, graças a um golo do defesa-central Michael Keane, aos 55 minutos.

Já o Newcastle desperdiçou a oportunidade de somar a terceira vitória seguida, ao ceder um empate 1-1 na receção ao penúltimo colocado, o Aston Villa. Dwight Gayle adiantou os magpies aos 68 minutos, só que os villans chegaram à igualdade aos 83, por intermédio do egípcio Ahmed Elmohamady.