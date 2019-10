Mamona oitava na final do triplo salto. Portugal deixa Doha com uma medalha

Patrícia Mamona era neste sábado a última esperança para Portugal sair dos Mundiais de atletismo de Doha com duas medalhas. Mas a atleta portuguesa, de 30 anos, foi apenas oitava classificada (entre 12 participantes) na final do triplo salto, com a marca de 14,40 metros, falhando assim um lugar no pódio. A prova foi ganha pela venezuelana Yulimar Rojas, com um salto de 15.37 metros. O pódio ficou completo com as jamaicanas Shanieka Ricketts (14.92) e Shanieka Ricketts (14.64).

A atleta do Sporting tinha ganho um lugar na final na quinta-feira apesar de não ter atingido a marca de qualificação (14.30 metros), mas mesmo assim conseguiu um salto (14.21 metros) que lhe permitiu estar entre as 12 melhores e consequentemente na final. Na mesma prova, as outras duas atletas portuguesas, Evelise Veiga e Susana Costa, não conseguiram a qualificação. Neste sábado, as três tentativas, o melhor que conseguiu foi uma marca de 14,40 metros.

A melhor participação da comitiva nacional nos Mundiais de atletismo de Doha pertenceu a João Vieira, que aos 43 anos foi medalha de prata nos 50km marcha, o seu melhor resultado de sempre em Mundiais - completou a prova em 4:04.59 horas, 39 segundos depois do japonês Yusuke Suzuki, novo campeão do mundo.

Pablo Pichardo chegou a estar perto das medalhas na final do triplo salto masculino, mas acabou por ficar no quarto lugar, com a marca de 17,62 metros, atrás de Christian Taylor (17,92 metros), Will Claye (17,74) e Hughes Fabrice Zango, do Burkina Faso (17,66).

Portugal esteve representado nos Mundiais de atletismo com 15 atletas, naquela que foi uma das maiores participações de sempre. À partida, as maiores esperanças de medalhas recaíam em Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e Inês Henriques nos 50 km marcha. Mas ambos falharam. Num segundo patamar apareciam atletas como Nelson Évora (triplo), João Vieira (50 km marcha), Patrícia Mamona e Susana Costa (triplo), Ana Cabecinha (20 km marcha) e Salomé Rocha (maratona).

Mas apenas João Vieira conseguiu trazer uma medalha, a 22.ª para Portugal, que antes já tinha alcançado 21 medalhas em 11 das 16 edições dos Mundiais já realizadas, das quais seis de ouro.