Mais um título para Ronaldo! Juventus é campeã de Itália

A Juventus é campeã de Itália. O emblema de Turim venceu neste domingo a Sampdoria por 2-0, com golos de Ronaldo (mesmo em cima do Intervalo) e Bernardeschi (67', na recarga a um remate de CR7), e conquistou o 36.ª título da sua história, o nono consecutivo, o que demonstra bem o poderio da equipa na liga italiana. Para Cristiano Ronaldo, que está com 35 anos, foi o segundo título de campeão consecutivo e o sétimo da sua carreira por clubes - aos dois na Juventus juntam-se três em Inglaterra pelo Manchester United e mais dois em Espanha ao serviço do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo pode (e deve) ser considerado um dos grandes artífices de mais um título da Vecchia Signora. Já que além das boas exibições, contribuiu até ao momento com 31 golos apontados no campeonato. CR7, aliás, pode ainda esta época sagrar-se o melhor marcador da Série A - atualmente está a três golos de Ciro Immobile, da Lazio, que neste domingo apontou um hat-trick na goleada (1-5) diante do Hellas Verona.

Há cerca de uma semana, na jornada 34 da liga italiana, na vitória sobre a Lazio, Ronaldo tinha-se tornado no primeiro jogador a marcar 50 golos na Serie A (Itália), LaLiga (Espanha) e Premier League (Inglaterra). Em Espanha, pelo Real Madrid, Ronaldo marcou 311 golos em 292 partidas pelo Real Madrid. Em Inglaterra foram 84 em 198 jogos.

"O Ronaldo tem uma grandíssima capacidade de recuperação, faz parte do seu ADN, como a capacidade de projetar-se até ao próximo objetivo a nível coletivo e individual. As suas capacidades de recuperação física e mental não são comuns. Consegue superar o cansaço com extrema naturalidade, é um campeão da cabeça aos pés", disse recentemente o treinador Maurizio Sarri.

A duas jornadas do final do campeonato transalpino, a Juventus soma 83 pontos, mais sete do que o Inter Milão, segundo classificado. Ou seja, matematicamente o título já pertence à Vecchia Signora. A equipa de Turim vai ainda medir forças com o Cagliari (força) e recebe na última jornada a Roma de Paulo Fonseca.

Mas a época de Cristiano Ronaldo pode ainda ser coroada com mais um título, já que a Juventus está nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões - perdeu o jogo da primeira mão com o O. Lyon por 1-0. Caso se confirme o título europeu da Juventus, terá um gosto especial para CR7, pois a fase final da Champions será jogada em Lisboa.

Contas feitas, Cristiano Ronaldo apenas não conseguiu ser campeão em Portugal, pelo Sporting, clube onde como sénior realizou apenas uma temporada, em 2002-03, transferindo-se logo de seguida para o Manchester United, onde sob as ordens de Alex Ferguson tornou-se a par de Messi no melhor jogador de futebol do mundo.

Se fizermos as contas a todos os títulos de competições oficiais (clubes e seleção portuguesa) ganhos por Ronaldo, a conta atinge números impressionantes. No total são já 32, de onde se destacam cinco Ligas dos Campeões (quatro pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United) e o Campeonato da Europa conquistado ao serviço de Portugal em 2016.

A título de curiosidade, o último clube a conseguir travar o poderio da Juventus em Itália foi o AC Milan em 2010-11, uma equipa que era treinada por Massimiliano Allegri e que contava no plantel com jogadores como Zlatan Ibrahimovic, Alexandre Pato, Robinho, entre outros. Nessa temporada, o AC Milan terminou o campeonato com 82 pontos. O Inter Milão foi segundo classificado e a Juventus ficou num modesto sétimo lugar.

O primeiro título de campeão conquistado por Ronaldo aconteceu há 13 anos, ao serviço do Manchester United, na temporada 2006-2007. De então para cá somou mais de três dezenas de troféus coletivos e tem travado uma luta de titãs anualmente com Lionel Messi pelo troféu de melhor jogador do Mundo.