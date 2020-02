Mais um título para Jesus. Flamengo conquista a Taça Guanabara

O Flamengo conquistou neste sábado a Taça Guanabara, ao vencer no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, o Boavista-RJ por 2-1. Foi o segundo troféu conquistado por Jorge Jesus no espaço de uma semana, depois da Supertaça, o quarto pelo Flamengo e o 18.º da carreira do treinador português.

O favoritismo do Flamengo para esta partida era tanto que, logo na manhã deste sábado, nas bancas de jornais nas imediações do Maracanã, já se vendiam posters da equipa como campeã da competição.

Mas o jogo não foi assim tão fácil e logo aos cinco minutos, o Boavista colocou-se em vantagem, com um golo do lateral esquerdo Jean apontado na cobrança de um livre direto. Antes do intervalo, contudo, Diego, ex-jogador do FC Porto, empatou a partida, num remate forte de longe que bateu num jogador do Boavista e traiu o guarda-redes Kléver.

O golo da vitória do Flamengo surgiu aos 80 minutos, pelo suspeito do costume. A jogada começou precisamente em Gabriel Barbosa, que deixou na direita para Everton Ribeiro, este serviu Pedro, que fez a assistência para Gabigol marcar. O Flamengo colocou-se na frente do marcador e o 2-1 manteve-se até ao final.

Refira-se que o Flamengo apresentou uma equipa com vários jogadores menos utlizados (Diego Alves, Arão, Filipe Luís e Gerson ficaram no banco de inicio, e Jesus não pôde contar com Rafinha e Arrascaeta), já que na quarta-feira a equipa joga a segunda mão da final Recopa sul-americana contra o Independiente del Vale, do Equador - na primeira mão registou-se um empate a dois golos. Ou seja, na quarta-feira Jesus pode ficar com mais um título no bolso.

No espaço de oito meses, Jorge Jesus conquistou um total de quatro troféus pelo Flamengo - o campeonato brasileiro, a Taça Libertadores, a Supertaça do Brasil e agora a Taça Guanabara. O clube carioca esteve ainda na final do Mundial de Clubes, mas acabou por perder a competição na final com o Liverpool pela margem mínima.

Em termos gerais, este foi o 18.º título da carreira de Jorge Jesus. Quando no verão de 2019 chegou ao Brasil, o técnico português tinha no currículo 14 títulos - 10 pelo Benfica, dois no Sporting, um no Sporting de Braga e outro no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Agora são já 18.

A Taça Guanabara é um torneio de futebol do Rio de Janeiro criado em 1965, que desde 1972 está anexado ao campeonato carioca - existem dois grupos de seis equipas e os vencedores defrontam-se na final. O Flamengo já era o detentor do recorde de mais títulos nesta prova, aumentando agora o registo para 22 conquistas.

Todos os títulos de Jorge Jesus

SP. BRAGA (2008-2009)

1 Taça Intertoto (2008)

BENFICA (2009-2015)

3 títulos da I Liga ( 2009-10, 2013-14, 2014-15)

1 Taça de Portugal (2013-14)

5 Taça da Liga (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2014-15)

1 Supertaça Cândido de Oliveira (2014)

SPORTING (2015-2018)

1 Taça da Liga (2017-18)

1 Supertaça Cândido de Oliveira (2015)

AL-HILAL (2018-2019)

1 Supertaça da Árabia Saudita (2018)

FLAMENGO (2019)

1 Copa Libertadores (2019)

1 Campeonato Brasileiro (2019)

1 Supertaça do Brasil (2020)

1 Taça Guanabara (2020)