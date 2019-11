Portugal está no Euro 2020 e a classe de Bernardo é à prova de lama

Portugal garantiu este domingo o apuramento para o Euro 2020 perante milhares de emigrantes no Luxemburgo, mas para festejar a oitava presença na fase final a seleção nacional teve a difícil tarefa de jogar futebol no batatal do estádio Josy Barthel e ultrapassar um adversário modesto mas atrevido, solto de pressão e com uma estratégia muito bem definida, que complicou a vida à seleção nacional até ao apito final.

Ainda a equipa das quinas procurava assentar o seu sistema híbrido entre o 4x3x3 e o 4x4x2, com Pizzi aberto na direita e Bernardo Silva e Bruno Fernandes a alternarem à esquerda, mas mais por dentro, e já surgiam más notícias de Belgrado. A Sérvia colocou-se em vantagem diante da Ucrânia e ficou virtualmente qualificada para o Campeonato da Europa.

Sabendo ou não o que estava a acontecer no outro encontro do grupo, Portugal sentia bastantes dificuldades para ligar o jogo e mostrava-se incapaz de sair em transições, com André Silva e Cristiano Ronaldo praticamente a não disporem de situações de finalização. Do outro lado, o Luxemburgo procurava esconder a bola de Portugal e conseguia entrar com perigo na área lusa, aproveitando a autêntica autoestrada em que se tornou o corredor esquerdo português, com Raphael Guerreiro demasiado exposto e com dificuldades em reagir às bolas nas costas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entretanto surgiu de Belgrado a notícia do golo da Ucrânia, que chegava ao empate diante da Sérvia, resultado que dava o apuramento a Portugal. Porém, era preciso fazer mais em campo e aí apareceu o génio de Bernardo Silva. O príncipe desta seleção, apenas superado no estatuto pelo rei Ronaldo, voltou a ser decisivo ao fazer um passe longe fantástico pelo ar - à prova de lama - para Bruno Fernandes, que se desmarcou bem, fez uma receção orientada e fuzilou o guarda-redes luxemburguês. Aos 40 minutos, Portugal respirou um pouco melhor.

Na segunda parte os homens de Fernando Santos entraram melhor, mas o golo da tranquilidade tardava em chegar e no horizonte pairava a ameaça do golo do Luxemburgo, numa altura em que a Sérvia já se tinha recolocado em vantagem em Belgrado.

Depois de alguns sustos, foi necessário esperar pelo minuto 86 para Cristiano Ronaldo marcar o 99.º golo pela seleção nacional - está a dez do recordista mundial, o iraniano Ali Daei - e confirmar o apuramento, tocando a bola para o fundo das redes na sequência de um lance algo atabalhoado na área adversária, na sequência de mais um passe fantástico de Bernardo Silva para o recém-entrado Diogo Jota.

A qualificação da seleção nacional até acabou por ser oficial ainda antes do apito final no Luxemburgo, porque a Ucrânia empatou em Belgrado ao cair do pano e esse jogo terminou minutos antes.

Portugal é o 17.º apurado

Portugal junta-se assim a Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Alemanha, Holanda, Áustria e Croácia, tornando-se na 17.ª seleção a garantir a presença na fase final do Campeonato da Europa.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos play-offs, a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto. A fase final do Europeu de 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.

O sorteio da fase de grupos vai realizar-se a 30 de novembro, em Bucareste, mas já se sabe que a Itália ficará no Grupo A, Rússia no Grupo B, Holanda no Grupo C, Inglaterra no Grupo D, Espanha no Grupo E e Alemanha no Grupo F, para que possam jogar nas cidades dos respetivos países. Ainda assim, nada disso interfere na composição dos potes: apenas Bélgica, Itália e Ucrânia têm confirmada desde já a inclusão no pote 1. Os vencedores dos playoffs serão colocados nos vários grupos na qualidade de últimos cabeças de série.

á depois do sorteio, em março do próximo ano, vão realizar-se quatro playoffs para apurar as quatro últimas vagas no Euro 2020, e que premeiam o desempenho de 16 seleções na Liga das Nações. Neste momento, já se sabe que a Islândia vai participar no playoff relativo à Liga A, Bósnia no da Liga B, Escócia, Noruega e Sérvia no da Liga C e Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrúsia no da Liga D. Bulgária (Liga A, B ou C), Israel (A, B ou C), Irlanda do Norte (A ou B) e Roménia (A, B ou C) também já sabem que vão participar no playoff, mas ainda não sabem qual.

Não assinou uma exibição tão exuberante como frente à Lituânia na quinta-feira, até porque foram jogos com contextos diferentes, mas voltou a ser essencial para a seleção portuguesa, ao fazer a assistência para o golo inaugural e colocar a bola na área no lance do 0-2.

Ao contrário do que tem sido habitual no conjunto orientado por Fernando Santos, o médio do Manchester City surgiu em terrenos mais recuados e mais centrais, com a missão de orquestrar os ataques de Portugal de frente para o jogo, aparecendo muitas vezes ao lado de Danilo. E foi precisamente ainda no meio-campo defensivo português que fez um passe magistral para Bruno Fernandes dar vantagem à equipa das quinas, aos 40 minutos.

Com cinco assistências na fase de qualificação, colocou a cereja no topo do bolo de um ano de 2019 que tem sido fantástico para ele.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Josy Barthel, no Luxemburgo.

Assistência: Cerca de 8.000 espetadores.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha).

- Luxemburgo: Moris, Jans, Chanot, Gerson, Carlson, Barreiro Martins (Sinani, 74), Skenderovic, Vicent Thill (Joachim, 82), Turpel (Olivier Thill, 59), Rodrigues e Deville.

Selecionador: Luc Holtz.

- Portugal: Rui Patrício, Ricardo Pereira, José Fonte, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Danilo, Bruno Fernandes (Rúben Neves, 90), Pizzi (João Moutinho, 62), Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva (Diogo Jota, 71).

Selecionador: Fernando Santos.

Disciplina: Cartão amarelo para Devile (07), Chanot (16) e Bernardo Silva (70).

Marcadores: 0-1, Bruno Fernandes, 39 minutos; 0-2, Cristiano Ronaldo, 86.

Filme do jogo: