Luís Neto fala da lesão: "Fiquei com falta de ar e senti o olho a revirar"

Luís Neto, defesa central do Sporting, falou nesta segunda-feira pela primeira vez do lance que o atirou para o hospital com uma fratura na grelha costal com pneumotórax, uma lesão sofrida a 8 de dezembro no jogo com o Moreirense, num choque quando tentava interpor-se num remate de Luther e uma defesa do guarda-redes Luís Maximiano.

"Quem me viu no chão, apercebeu-se facilmente que me tinha acontecido alguma coisa. Foi uma situação normal, a tentar bloquear o remate, estou completamente sem ideia de prevenção do braço para proteger-me. Nem vi o Maximiano a sair da baliza, que fez muito bem, atenção. A pancada foi forte. Fiquei logo com falta de ar e senti, em algum momento, meio o olho a revirar, uma dor extrema", referiu em declarações à Sporting TV.

O central aproveitou para agradecer a boa e rápida assistência que teve. "Correu tudo bem, foi muito rápido. Aos 63 minutos, altura em que perguntei o resultado no Hospital Santa Maria, já tinha anestesia e já respirava melhor. Parecia uma eternidade, mas em 35, 40 minutos, já estava estável e aproveito para agradecer ao Sporting e ao hospital por tudo o que fizeram", acrescentou