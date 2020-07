Luís Frade eleito melhor andebolista jovem do mundo

O português Luís Frade foi eleito o melhor jovem andebolista do mundo, anunciou esta quinta-feira o portal Handball Planet, que coloca ainda Diogo Silva na equipa ideal de jogadores nascidos até 1998.

O jogador do Sporting, de 21 anos, formado no Águas Santas e que vai mudar-se para o Barcelona, foi eleito como o melhor jogador do mundo, mas também o melhor pivô da atualidade. Luís Frade esteve no Campeonato da Europa realizado este ano e em que Portugal ficou em sexto lugar.

Quanto a Diogo Silva, que joga nos eslovacos do Celje Pivovarna, foi eleito como melhor lateral direito jovem do mundo.

Estes dois jogadores já tinham integrado, nestas mesmas posições, o sete ideal do Mundial de sub-21 de 2019, que se realizou em Espanha, numa prova em que Diogo Silva foi o melhor marcador e no qual Portugal ficou em quarto lugar.