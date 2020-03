Liverpool volta a vencer, bate recorde e está a três vitórias do título

O Liverpool está a apenas três vitórias de garantir a conquista do título de campeão da Premier League, 30 anos depois da última vez que os seus fervorosos adeptos saíram à rua para festejar.

Isto depois deste sábado ter regressado aos triunfos, perante o Bournemouth, em Anfield, por 2-1, num jogo em que chegou a pairar o fantasma da crise que ensombrava os reds, que entravam em campo depois de terem conseguido apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.

É que logo aos nove minutos, Callum Wilson abriu o marcador, aproveitando uma desatenção da defesa do Liverpool, num lance em que Jürgen Klopp protestou uma falara no início da jogada cometida sobre Joe Gomez, que o árbitro não considerou.

Com a apreensão instalada em Anfield, os reds reagiram à desvantagem e em apenas oito minutos deram a volta ao marcador, primeiro com Mohamed Salah a fazer o empate (25') e depois com Sadio Mané (33') a fazer a reviravolta no marcador.

Ainda que, com alguns sobressaltos pelo meio, o Liverpool acabaria por garantir o triunfo que representa um novo recorde de vitórias em casa na história do primeiro escalão do futebol inglês, com um total de 22.

Curiosamente, se vencerem na próxima jornada o dérbi em casa do Everton e depois em Anfield com o Crystal Palace, o Liverpool poderá festejar a conquista do título na visita ao atual campeão, o Manchester City, numa partida marcada para 5 de abril.