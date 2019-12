Liverpool renova contrato com Jürgen Klopp

O Liverpool anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com o treinador Jürgen Klopp até 2024. O clube inglês reforça assim o bom trabalho desenvolvido pelo técnico alemão de 52 anos, contratado em 2015.

Em quatro anos e meio. Klopp conquistou uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia, estando agora na liderança da Premier League, com oito pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Leicester, estando assim bem colocado para quebrar um jejum que dura desde 1989-90, época em que foi campeão pela última vez. Este mês ainda poderá juntar aos troféus já conquistados o de campeão do mundo de clubes, uma vez que irá disputar o torneio que se realizará no Qatar.

"Esta é, para mim, uma declaração de intenções, baseada no meu conhecimento sobre o que alcançámos até agora e o que ainda existe para conquistar. Quando vejo o desenvolvimento do clube e o trabalho colaborativo que continua a existir, sinto que minha contribuição só pode crescer. As pessoas veem o que acontece em campo como um sinal do nosso progresso e, embora seja o melhor sinal, não é o único", começou por dizer o treinador alemão ao site oficial do clube.

"Vi o comprometimento dos proprietários em relação a todos os objetivos que temos. Quando cheguei em 2015, senti que éramos perfeitos um para o outro; agora sinto que subestimei isso. É com uma crença total de que existe compromisso entre todas as partes que decidi assumir este compromisso até 2024. Se não isso não existisse, não assinaria um novo contrato. Este clube está em um lugar tão bom que eu não poderia pensar em sair", sublinhou.