Liverpool contrata defesa esquerdo ao Olympiacos de Pedro Martins

O internacional grego Kostas Tsimikas, que atuava no Olympiacos treinado pelo português Pedro Martins, assinou um contrato de "longa duração" com o Liverpool, anunciou esta segunda-feira o campeão inglês.

Os reds não especificaram a duração do vínculo assinado com o lateral esquerdo, de 24 anos, nem revelaram os valores da transferência, embora a comunicação social inglesa refira que o jogador custou cerca de 13 milhões de euros.

"Estou muito feliz e orgulhoso. O Liverpool é o maior clube do mundo, portanto é uma honra para mim estar aqui e vou dar o meu melhor", disse Tsimikas, em declarações reproduzidas no site oficial do Liverpool.

O lateral foi aposta recorrente de Pedro Martins nas duas últimas temporadas, mas foi na última que se tornou um titular indiscutível, somando 46 jogos e ajudando o Olympiacos a conquistar o título de campeão grego.

Tsimikas é apenas o segundo jogador grego a representar o Liverpool, sucedendo a Sotirios Kyrgiakos, central que jogou pelo emblema de Anfield entre 2009 e 2011.