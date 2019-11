Liverpool-City. O 18.º capítulo da rivalidade entre Klopp e Guardiola

Liverpool e Manchester City defrontam-se neste domingo em Anfield, num jogo que vai colocar frente a frente o primeiro e o segundo classificado da Premier League, e que em caso de vitória dos citizens pode relançar o campeonato inglês, pois permitirá à equipa onde joga o português Bernardo Silva reduzir a distância para três pontos.

O jogo entre os dois colossos do futebol inglês marca também mais um episódio da rivalidade entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola, treinadores dos dois clubes, que dura desde 2013, quando ambos coincidiram na Bundesliga - o alemão no Borussia Dortmund e o catalão no Bayern Munique.

Jürgen Klopp, 52 anos, pode gabar-se de ser o único treinador do mundo com vantagem nos duelos com Pep Guardiola (contabilizando uma série superior a cinco jogos). O confronto deste domingo será o 18.º entre os dois técnicos - Klopp venceu sete, perdeu seis e empatou quatro. Ou seja, caso o City vença, o alemão deixa de deter esta marca.

Só José Mourinho fez mais jogos contra equipas de Guardiola do que Klopp. Mas o técnico português apresenta um saldo negativo, já que nos 22 confrontos entre ambos o treinador espanhol venceu dez, perdeu cinco e empatou sete.

Guardiola e Klopp têm trocado desde sempre constantes elogios © Dylan Martinez/Reuters

"Não poderia ter mais respeito por Pep Guardiola. Para mim, é muito importante jogar contra ele. É o melhor treinador do mundo, e temos oportunidade de vencer a sua equipa. É muito difícil, mas já é o suficiente para mim", reagiu Klopp no lançamento do jogo deste domingo, comparando depois a forma como ambos vivem os jogos: "Sou uma pessoa emocional. O Guardiola também é animado, mas não tanto. Ele está sempre perfeito, corpo, roupas, tudo é perfeito, e continua mesmo quando grita. Quando eu grito, pareço um assassino, cerro os dentes. Olho para alguns bebés da mesma maneira e muitas vezes eles começam a chorar."

Os elogios entre os dois treinadores, aliás, têm sido uma constante ao longo dos anos. "É um treinador que me inspira em muitas coisas. As suas equipas são fáceis de identificar. A mensagem e o sorriso dele são positivos para o futebol. O Liverpool é uma equipa de top, sobretudo desde que tem Klopp como técnico. Todos os jogadores que conheço dizem bem dele, como treinador e pessoa. Eu não sou invencível", disse Guardiola.

Tiki-taka vs. gegenpressing

A primeira vez que mediram forças foi em julho de 2013, na decisão da Supertaça da Alemanha, que o Dortmund venceu por 4-2. Seguiram-se mais sete jogos, com três triunfos de Guardiola, dois de Klopp e ainda dois empates.

Em Inglaterra, o primeiro frente a frente aconteceu no último dia do ano de 2016, na 19.ª jornada da Liga inglesa: o Liverpool bateu o City por 1-0. Depois disso defrontaram-se mais oito vezes, com duas vitórias do City, em setembro de 2017, na Liga inglesa, numa goleada por 5-0, e já neste com um triunfo por 2-1. Mas no total Klopp venceu quatro confrontos, com a particularidade de dois terem sido na Champions. No início da temporada mediram forças na Supertaça, e após um empate sem golos no tempo regulamentar, Guardiola levou a melhor nos penáltis.

Se em termos de jogos em confronto direto o alemão leva a melhor, no número de troféus conquistados ao longo da carreira Guardiola esmaga o germânico. O técnico catalão tem um total de 28 troféus, de onde se destacam duas Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias, duas ligas inglesas, três espanholas e três alemãs. Já Klopp fica-se pelas oito taças, entre elas uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um campeonato da Alemanha.

No domingo vão estar frente a frente dois estilos de jogo diferentes. De um lado o City de Guardiola, uma equipa que faz do jogo posicional a sua arma, que privilegia a posse de bola e a ocupação dos espaços, com movimentações constantes dos jogadores e variações táticas ao longo do jogo. O famoso 'tiki-taka', nome que Guardiola não gosta que se aplique ao seu modelo.

Em agosto, na decisão da Supertaça, o City bateu o Liverpool no desempate por grandes penalidades. © David Klein/Reuters

Do outro lado o futebol rock and roll, heavy metal, como Klopp lhe chamou. O treinador alemão é adepto do modelo gegenpressing, um futebol mais direto, em que após perder a bola no campo do adversário, a equipa pressiona imediatamente o portador da bola para criar ocasiões de golo em vez de recuar e compor a defesa. Um futebol mais ofensivo e veloz, mas com menos nota artística.

Valor das equipas supera os dois mil milhões de euros

Pep Guardiola e Jurgen Klopp têm ao seu dispor autênticas constelações de estrelas. Juntos, e de acordo com o site tranfermarkt.com, os dois plantéis tem um valor de mercado estimado em 2,35 mil milhões de euros (!). A equipa do City está avaliada em 1,28 mil milhões; o Liverpool em 1,07.

No City, o jogador com maior valor de mercado é Raheem Sterling (140 milhões de euros), o avançado/extremo que esta temporada já marcou um total de 14 golos, divididos entre clube e seleção inglesa. Segue-se Kevin de Bruyne (130) e depois Leroy Sané e o internacional português Bernardo Silva, cada um avaliado em 100 milhões de euros.

No Liverpool, o jogador mais valioso é o avançado internacional egípcio Mohamed Salah, 27 anos, que esta temporada já apontou oito golos, que de acordo com o transfermarkt vale 150 milhões de euros. Logo a seguir aparece o avançado senegalês Sadio Mané (120) e o central holandês Virgil van Dijk (100).

DUELOS PEP GUARDIOLA VS JÜRGEN KLOPP

ALEMANHA

2013 B. Dortmund-B. Munqiue, 4-2 (Supertaça)

2013 B. Dortmund-B. Munique, 0-3 (Campeonato)

2014 B. Munique-B. Dortmund, 0-3 (Campeonato)

2014 B. B. Dortmund-B. Munique, 0-2 a.p. (Taça)

2014 B. B. Dortmund-B. Munique, 2-0 (Taça)

2014 B. Munique-B. Dortmund, 2-1 (Campeonato)

2015 B. Dortmund-B. Munique, 0-1 (Campeonato)

2015 B. Munique-B. Dortmund, 1-1, 0-2 g.p. (Taça)

INGLATERRA

2016 Liverpool-Manchester City, 1-0 (Campeonato)

2017 Manchester City-Liverpool, 1-1 (Campeonato)

2017 Manchester City-Liverpool, 5-0 (Campeonato)

2018 Liverpool-Manchester City, 4-3 (Campeonato)

2018 Liverpool-Manchester City, 3-0 (Champions)

2018 Manchester City-Liverpool, 1-2 (Champions)

2018 Liverpool-Manchester City, 0-0 (Campeonato)

2019 Manchester City-Liverpool, 2-1 (Campeonato)

2019 Liverpool-Manchester City, 1-1, 4-5 g.p. (Supertaça)