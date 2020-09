Liverpool arranca vitória frente ao Leeds num jogo com sete golos

Arsenal vence Fulham no arranque da Liga inlesa

O Liverpool iniciou a defesa do título de campeão inglês com uma vitória muito sofrida, em casa, diante do recém-promovido Leeds United, por 4-3.

Foi um jogo muito emotivo com alternância no marcador e no qual se destacou o egípcio Mohamed Salah, autor de três golos, o último dos quais aos 88 minutos na transformação de um penálti.

Os reds começaram a partida da melhor maneira, pois logo aos quatro minutos Salah abriu o marcador na transformação de um penálti. Só que a resposta não se fez esperar, com Jack Harrison, após um grande trabalho individual, a conseguir empatar.

Era o prenúncio daquilo que seria o jogo até final. Virgil van Dijk voltou a dar vantagem ao Liverpool aos 20 minutos, mas pouco depois Patrick Bamford chegou ao empate. Só que ainda antes do intervalo Salah voltou a por os campeões ingleses na frente do marcador.

Num jogo emocionante, Jürgen Klopp desesperou quando viu o Leeds, treinado pelo argentino Marcelo Bielsa, chegar ao empate por Mateusz Klich, que finalizou da melhor maneira um excelente passe do extremo português Hélder Costa.

Só que nos instantes finais, o avançado Rodrigo, internacional espanhol que já passou pelo Benfica, cometeu penálti e Mohamed Salah aproveitou para fixar o resultado em 4-3.

No outro jogo da tarde, o Crystal Palace recebeu e venceu o Southampton por 1-0, graças a um golo de Wilfried Zaha.