Sporting a vencer (3-0); Benfica ainda empatado (0-0)

51' - GOLO DO SPORTING! Marcou Vietto, com um chapéu ao guarda-redes turco. Leões com a eliminatória bem encaminhada.

Começou a segunda parte na Ucrânia e em Alvalade.

Jogos do Benfica e do Sporting estão no intervalo. Leões estão a vencer o Basaksehir por 2-0; águias estão empatadas sem golos com o Shakhtar.

44' - GOLO DO SPORTING! Marcou Sporar, num remate de primeira após assistência de Ristovski. Leões estão a vencer o Basaksehir por 2-0.

26' - GOLO ANULADO AO SPORTING! Jovane Cabral marcou, mas o golo foi anulado por indicação do VAR, por fora de jogo de Sporar.

20' - GOLO ANULADO AO SHAKHTAR! Marcou Marlos, numa recarga, após uma defesa de Vlachodimos a remate de Júnior Moraes. Mas depois de consultar o VAR, o árbitro anulou o golo por considerar que Marlos estava fora de jogo.

2' - GOLO DO SPORTING! Marcou Coates na sequência de um pontapé de canto. Leões surpreendem os turcos logo no início do jogo.

Shakhtar Donetsk-Benfica, eis os onzes oficiais:

SHAKHTAR: Pyatov: Bolbat, Kryvtsov, Matvyenko e Ismaily; Aaln Patrick e Stepanenko; Marlos, Kovalenko e Taison; Junior Moraes.

BENFICA: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Florentino, Taarabt e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Bruno Lage muda três jogadores em relação ao jogo com o Sp. Braga: saem da equipa Weigl, castigado, Rafa e Vinícius; entram Florentino, Chiquinho e Seferovic.

Sporting-Basaksehir, eis os onzes oficiais:

SPORTING: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Neto e Acuña; Battaglia e Wendel; Jovane, Vietto e Bolasie; Sporar.

BASAKSEHIR: Gunok; Júnior Caiçara, Ponck, Skrtel e Clichy; Mahmut, Kahveci e Crivelli; Visca, Gulbrandsen e Demba Ba.

O treinador Jorge Silas aposta no onze esperado. Acuña e Vietto estão de regresso à titularidade.