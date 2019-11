Liga Europa: FC Porto e Sp. Braga estão a perder

64' - GOLO DO SP. BRAGA! Marcou Paulinho. Arsenalistas reduzem desvantagem (2-3)

35'- GOLO DO WOLVERHAMPTON. Marcou Traore. Ingleses marcam dois golos no espaço de dois minutos (1-3).

34'- GOLO DO WOLVERHAMPTON. Marcou Doherty. Os ingleses dão a volta ao jogo (1-2).

13' GOLO DO WOLVERHAMPTON. O ex-benfiquista Raúl Jiménez faz de cabeça o golo do empate dos ingleses em Braga (1-1)

6' GOLO DO SP. BRAGA! Remate de André Horta a desviar num defesa do Wolverhampton. (1-0)

7' GOLO DO YOUNG BOYS! Marcou Fassnacht de cabeça. FC Porto em desvantagem na Suíça diante do Young Boys. (1-0)

Com apenas uma vitória, logo na estreia, perante o Young Boys, o FC Porto é o último classificado do grupo G, com quatro pontos, menos três do que os suíços e do que o Rangers, que bateu os dragões na última ronda. Apenas a vitória diante do Young Boys interessa à equipa de Sérgio Conceição, caso não queira ficar dependente de terceiros.

Sérgio Conceição fez três alterações no onze relativamente ao encontro com o Vitória de Setúbal (4-0), da Taça de Portugal, com as entradas de Marchesín, Pepe e Aboubakar. Este último é pela primeira vez titular nesta época.

Young Boys-FC Porto, onzes oficiais:

YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Janko, Sorensen, Zesiger e Garcia; Fassnacht, Lustenberger, Aebischer e Moumi Ngamaleu; Assalé e Nsamé.

FC PORTO: Marchesín; Mbemba, Pepe, Marcano e Alex Tellex; Otávio, Loum, Danilo e Corona; Marega e Aboubakar.

O Sp. Braga joga à mesma hora no Grupo K. Em caso de triunfo sobre o conjunto liderado por Nuno Espírito Santo, os arsenalistas não só garantem o apuramento, como asseguram o primeiro posto, num agrupamento no qual Slovan Bratislava, com quatro pontos, está praticamente afastado dos 16 avos e o Besiktas, ainda sem pontuar, já está fora. Em caso de empate, passam ambas as equipas.

Sp. Braga-Wolverhampton, onzes oficiais:

SP. BRAGA: Eduardo; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Wallace, Sequeira; João Palhinha, Fransérgio, André Horta, Ricardo Horta; Galeno e Paulinho.

WOLVERHAMPTON: Rui Patrício; Doherty, Coady, Dendoncker, Saiss, Jonny; Rúben Neves, João Moutinho; Traoré, Diogo Jota e Raúl Jiménez.