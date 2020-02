"Leverkusen é difícil. Mas somos o FC Porto e estamos habituados a estas lides"

Sérgio Conceição espera nesta quinta-feira muitas dificuldades frente ao Bayer Leverkusen, no jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, depois da derrota por 2-1 na Alemanha, há uma semana. Mas está confiante na passagem da eliminatória.

"Sou um admirador confesso da Bundesliga. Basta olharmos para a ronda europeia destas equipas e todas ganharam. É um campeonato fortíssimo, intenso e o contexto desportivo é muito alto. Já defrontei equipas alemãs na Champions e sei do que estou a falar. Este Bayer tem muita qualidade individual, a dinâmica do seu futebol, que é agressivo, com muita intensidade e recuperação de bola, que não permite aos adversários terem bola. É algo extremamente difícil, mas nós somos o FC Porto e estamos habituados a estas lides. Nós olhamos para aquilo que não fizemos na Alemanha, principalmente na primeira parte, porque sabíamos os pontos fortes deste adversário. Isso foi trabalhado", referiu o técnico portista.

Questionado sobre se face ao poderio do Bayer Leverkusen podia apostar na inclusão de um médio mais defensivo, no caso Danilo, o treinador portista foi categórico: "Isso faz parte da estratégia para o jogo e não vou poder falar muito. O adversário é forte na posse, e estou a par dessa estatística. Acho que é a equipa com mais posse de bola no campeonato alemão. Aliás, como nós somos a equipa portuguesa com maior posse de bola, ao contrário do que muita gente diz. Estamos a falar de uma equipa com muitos pontos fortes, mas também com algumas debilidades que vamos tentar explorar", referiu, garantindo que não vai olhar para os jogadores que já tem quatro cartões amarelos e estão em risco de exclusão: Não, porque não olhamos para os jogadores que têm cartões amarelos. Eu também estou em risco de ser suspenso e não vou deixar de estar de forma apaixonada no banco."

O treinador portista foi ainda questionado sobre o processo que foi aberto ao FC Porto, na sequência de insultos racistas dos seus adeptos ao jogador do Moreirense Abdu Conté. "Diria que são abertos processos diariamente ao FC Porto, aos jogadores do FC Porto. Tudo o que seja para banir essa gente do futebol, abram-se todos os inquéritos porque essas pessoas não fazem pare do futebol, nem da sociedade. Agora, as autoridades darão seguimento a todos os casos que existem por todos esses estádios. E pelo mundo, que o problema do racismo não é só do futebol, mas da sociedade, como sabemos."

Os dragões, que deram a volta a quatro de sete desaires fora por 2-1 a abrir eliminatórias, a última vez na época passada, face à Roma, vão tentar dar sequência ao precioso golo do colombiano Luis Díaz, apontando há uma semana na Alemanha quando perdiam por 2-0.

Caso consiga a reviravolta na eliminatória, o onze de Sérgio Conceição garante a terceira presença nos oitavos de final da Liga Europa, repetindo 2010/11 - a época do título, numa final portuguesa com o Sporting de Braga - e de 2013/14.