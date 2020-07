Leroy Sané troca Manchester City por Bayern Munique

Renovação em tempos de pandemia. O exemplo do Bayern

Manchester City brinda o campeão Liverpool com goleada

O futebolista internacional alemão Leroy Sané, que alinhava no Manchester City desde 2016/17, assinou um contrato de cinco anos com o Bayern Munique, anunciou esta sexta-feira o clube alemão de futebol.

"O jovem de 24 anos assinou um contrato de cinco anos, até 30 de junho de 2025, e começará a preparar a época 2020-21 em Munique na próxima semana", indicou em comunicado o clube que recentemente assegurou o oitavo título alemão consecutivo.

Os bávaros não anunciaram os montantes envolvidos, mas, segundo a imprensa alemã, Leroy Sané poderá ter custado cerca de 50 milhões de euros, aos quais os media britânicos acrescentam 10 por objetivos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É um jogador excecional, que provou as suas qualidades ao longo dos últimos anos, nomeadamente na seleção alemã. O nosso objetivo é reunir os melhores jogadores alemães no Bayern e a contratação de Leroy sublinha esse objetivo", afirmou o patrão do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.

Por seu lado, Sané, que só tinha mais um ano de contrato com os citizens, disse conhecer o técnico do Bayern, Hansi Flick, da "seleção nacional de sub-21" e ter com ele "uma boa relação".

"Quero conquistar o maior número possível de troféus com o Bayern e a Liga dos Campeões [que os bávaros não vencem desde 2012-13] é a prioridade absoluta", disse o jovem de 24 anos, que nunca ganhou a principal prova continental de clubes.

Leroy Sané, que quase não jogou na época 2019/20 devido a lesão, atuou as últimas cinco temporadas no Manchester City, que, em 2016, o descobriu no Schalke 04, clube em que fez a formação.