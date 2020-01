Leões renovaram com Coates até 2023

Coates no jogo com o FC Porto

Sebastian Coates renovou até 2023 (com mais um ano de opção). O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato do internacional uruguaio, que estava ligado ao clube até junho de 2022. "Estou feliz. Tanto eu como a minha família estamos muito bem aqui em Portugal e no Sporting. O facto do clube continuar a confiar em mim deixa-me feliz, quero retribuir em campo", começou por destacar o jogador em declarações à Sporting TV.

Coates chegou ao Sporting em 2015, emprestado pelo Sunderland. "Umas temporadas melhores do que outras, tenho jogado, procuro dar o melhor em cada temporada. É espetacular continuar aqui. É importante que o clube tenha confiança em mim para que possa mostrar essa confiança em campo", disse o central leonino de 29 anos.

Coates soma 182 jogos pelo Sporting e 13 golos marcados, formando com Mathieu, a dupla de centrais mais utilizada pelos treinadores leoninos.

O defesa viu o quinto cartão amarelo da época no último jogo com o V. Setúbal e deverá ficar de fora do dérbi de sexta-feira, com o Benfica. Os leões recorreram à Federação Portuguesa de Futebol, com o intuito de obterem a despenalização do jogador.