Lenine Cunha campeão do mundo de triplo salto e de pentatlo

Lenine Cunha, o atleta paralímpico mais medalhado de sempre, conquistou esta terça-feira os títulos de campeão do mundo de triplo salto e pentatlo, nos Campeonatos do Mundo de atletismo adaptado, em pista coberta, que se realizam na cidade polaca de Torun.

O atleta português, de 37 anos, saltou 12,62 metros no triplo salto e fez 2604 pontos no pentatlo, resultados que lhe permitiram juntar mais duas medalhas de ouro ao seu vasto palmarés com mais de 200 troféus.

Mas Lenine Cunha não foi o único português em destaque nos Mundiais, uma vez que Ana Filipe também conquistou a medalha de ouro no triplo salto feminino, com a marca de 11,83 metros.

Enquanto isso, Cristiano Pereira alcançou a medalha de prata nos 1500 metros, ao correr a distância em 4.07,71 minutos.